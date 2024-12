De leden van Bayern-supportersclub Obing '84 hebben afgelopen weekend een vroeg kerstcadeau gekregen: coach Vincent Kompany kwam op bezoek tijdens de fandag. Dat Bayern een dag eerder verloren had van Mainz kon de pret in het supporterslokaal niet drukken. En Kompany zelf kon zich troosten met de winst in een potje darts, waarbij hij zelfs een pijltje in de triple 20 mikte. Bekijk hier de beelden.