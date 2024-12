Sportief én financieel een groot verschil: waarom de (spannende) jacht op de top 8 van Gent en Cercle zo belangrijk is

Wordt het rapport van Cercle Brugge en KAA Gent goed of uitstekend? Op de slotspeeldag van de League Phase in de Conference League mikken beide Belgische ploegen nog op een plekje in de top 8. Volgens voorspellingen wordt het alvast een thriller, waarvan de sportieve en financiële gevolgen aanzienlijk kunnen zijn.

Eerst even de situatie van onze vertegenwoordigers schetsen bij het ingaan van de slotspeeldag.

Cercle Brugge pronkt op een knappe 7e plaats met 10 punten. Straks sluit het af met een thuisduel tegen het Turkse Basaksehir.



KAA Gent staat dan weer 13e met 9 punten. Op de Buffalo's wacht nog een verplaatsing naar het Noord-Ierse Larne - op papier de slechtste ploeg in deze competitie. Van de top 24 zijn beide ploegen al zeker, maar ook de top 8 is nog haalbaar. Volgens datavoorspellingen belooft het sowieso een thriller te worden.



'Football Meets Data' geeft Cercle 54% kans op de bij de eerste acht te eindigen, bij Gent is dat 48%.

Sowieso belooft het telwerk te worden waarin het doelpuntensaldo een cruciale rol zal spelen. Voor de Vereniging volstaat wellicht een nipte zege, maar de Bufalo's moeten straks winnen met een ruim verschil - dan is Larne wel de ideale tegenstander. In simulaties eindigt Cercle in de meeste gevallen op plaats 4, bij Gent is dat plek 8. Een scenario waar beide ploegen blind voor zouden tekenen.

Verschil van 1 miljoen?

Want een plek in de top 8 zou sportief van grote waarde zijn.



Cercle Brugge en KAA Gent mogen in dat geval rechtstreeks naar de 1/8e finales van de Conference League, zonder die vervelende tussenronde te moeten afwerken. Twee wedstrijden minder: dat is een mooi cadeau met de propvolle voetbalkalender.

Ook financieel is het verschil mogelijk aanzienlijk. Wie in de top 8 staat van het eindklassement krijgt een premie van 400.000 euro, voor de top 24 is dat 200.000 euro. Daarbovenop komt nog een geldsom van 800.000 euro voor elke ploeg die de 1/8e finales haalt. Voor clubs in de tussenronde is die laatste smak centen dus (nog) geen zekerheid en kan het financiële verschil oplopen tot 1 miljoen euro. Uiteraard is er ook nog altijd de winstpremie van 400.000 euro voor een gewonnen match in de League Phase. Aan motivatiefactoren dus allerminst gebrek.