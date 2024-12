Klaart hemel op voor zwalpend Maaseik in Champions League? "Winnen of verliezen is nu ondergeschikt"

wo 18 december 2024 12:21

Niet het seizoen dat Maaseik hoopt te draaien. Dat is het minste wat je kan zeggen over de situatie in Limburg. De 6e plek in de competitie betekende het einde van coach Guido Görtzen zijn loopbaan. Dat vlak voor de Champions League-clash met Berlijn. "We moeten allemaal in de spiegel kijken op dit moment", deelt manager Dieter Leenders.

Afgelopen maandag scheidden de wegen van Maaseik en Guide Görtzen. Een gevolg van een kwakkelende start in de competitie. "We zijn een verhaal gestart met een duidelijk plan, maar de machine stokte", deelt manager Dieter Leenders over het ontslag. "Door onverwachte verliesmatchen merkten we als club een gebrek aan vertrouwen." "We staan 6e in de competitie. Dat is met onze geschiedenis niet de plek waar wij thuishoren. De competitie is dit jaar erg spannend, maar heel de club - van staff tot spelers - moet in de spiegel kijken. Het is een samenloop van omstandigheden." Maar aan de kwaliteit van de spelersgroep? Daar twijfelt Leenders niet aan: "We zitten met een jonge kern van gemiddeld 24 jaar. Daar zit ook een toekomstplan achter - waarin verliesmatchen er mogen zijn. Maar het gebrek aan vertrouwen mag zich niet afstralen op de spelers."

Winnen of verliezen is nu ondergeschikt aan het gevoel waarmee we van het plein willen stappen. Dieter Leenders

Dus zeilt het schip vol jonge spelers even zonder kapitein. Dat met vanavond de Duitse topploeg Berlijn als bestemming. Geen ideale situatie voor een ploeg in opbouw, die stiekem nog droomt van een vervolg op het kampioenenbal na de groepsfase. "De spelers gaan er erg professioneel mee om, ook al maken ze een ontslag voor het eerst mee", verzekert Leenders. "We hebben ze meteen duidelijk gemaakt dat we de komende dagen weloverwogen beslissingen zullen maken." Wat verwacht de manager van de match vanavond? "Winnen of verliezen is nu ondergeschikt aan het gevoel waarmee we van het plein willen stappen." "Ik denk niet dat het onmogelijk is om een set of zelfs twee mee te pikken in Berlijn. Op papier is het een beter team, dat toonden ze ook al. Maar we zijn niet kansloos en kunnen een goede wedstrijd spelen."