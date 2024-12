De extra drijfveer van Giannis Antetokounmpo in de NBA: "Beloofde mijn ploegmaat dat hij huis zou kunnen kopen"

De winst in de NBA Cup heeft de spelers van Milwaukee een aardig financieel extraatje opgeleverd. En voor Bucks-ster Giannis Antetokounmpo was het ook de aflossing van een belofte die hij aan een van zijn ploegmaats gedaan had.

Met een klinkende zege tegen Oklahoma City heeft Milwaukee vannacht de 2e editie van de NBA Cup gewonnen. De winst in het In-Season Tournament levert elke speler van de Bucks een cheque van zo'n 490.000 euro op.

Voor een sterspeler als Giannis Antetokounmpo is zo'n bedrag een habbekrats: het jaarsalaris van de Griek is dit seizoen een slordige 46 miljoen dollar.

Maar niet iedereen in de NBA heeft zo'n monstercontract: voor veel spelers is die 490.000 euro een smak geld. En dat besef was voor Antetokounmpo een drijfveer om extra zijn best te doen in de NBA Cup.

"Het is "life-changing money". Met dat bedrag kun je een huis afbetalen", besefte Antetokounmpo, die na de eerste wedstrijd in de NBA Cup een belofte deed aan ploegmaat Liam Robbins.

"Ik beloofde hem dat we "all the way" zouden gaan, dat we de NBA Cup zouden winnen, zodat hij zijn huis in Iowa zou kunnen kopen. Na elke zege, zei ik hem: "Eén stap dichter bij je huis"."

En Antetokounmpo is een man van zijn woord: met zijn glansprestatie tegen OKC verzekerde hij zijn ploegmaats van een stevige eindejaarspremie. Voor een rookie als Robbins betekent het bijna een verdubbeling van zijn jaarsalaris.

"Voor mij is het geld niet belangrijk, maar ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen voor het hele team en onze staf. Ik zag lachende gezichten in de kleedkamer", aldus Antetokounmpo.