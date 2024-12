"Heel jaar in dienst rijden, zou ik minder leuk vinden": Tim Wellens krijgt ook in 2025 kansen bij UAE

wo 25 december 2024 18:31

Bij UAE Team Emirates snijdt Tim Wellens (33) straks zijn 3e seizoen aan. Naast een helpersrol in de Tour zal onze landgenoot ook opnieuw voor eigen rekening mogen rijden in de klassiekers en het najaar.

De Belgische titel in het tijdrijden, tijdritwinst in de Ronde van Polen en eindwinst in de Renewi Tour.



2024 was een vruchtbaar jaar voor Tim Wellens, die bovendien ook nog eens in de winnende Tour-ploeg rond Tadej Pogacar zat.



"Ik hou dan ook een heel goed gevoel over aan het voorbije seizoen. Als ik dat volgend jaar kan overdoen, zal ik heel tevreden zijn."



2025 zal qua programma "een beetje copy-paste" zijn, verklapt Wellens.



"Dat betekent dat ik weer goed wil presteren in de klassiekers, naar de Tour wil gaan en er enkele najaarskoersen wil uitpikken."

Tim Wellens was in Kuurne-Brussel-Kuurne op pad met Wout van Aert en Oier Lazkano.

Aanval op de Muur

Vorig jaar werkte Wellens voor het eerst een volledig kasseiprogramma af. Dat smaakt naar meer.



"Qua uitslag was de 2e plek in Kuurne-Brussel-Kuurne mijn beste koers", blikt onze landgenoot terug.



"In de Omloop was ik ook heel goed, toen ik wegreed op de Muur. In de Ronde van Vlaanderen heb ik lang meegespeeld voor het podium."

Andere mensen helpen en voor mezelf rijden is een heel mooie combinatie. Tim Wellens

Vreest Wellens dat hij minder voor eigen rekening mag rijden in de klassiekers? Want "Zijne Majesteit" Tadej Pogacar komt Vlaanderen in de lente weer onveilig maken.



Bovendien is het voorjaarscontingent bij UAE uitgebreid met onder meer Florian Vermeersch en Jhonatan Narvaez.



"Ik blijf mijn kansen krijgen", verzekert Wellens. "Ik vind het trouwens een heel mooie combinatie: andere mensen helpen en voor mezelf rijden."



"Mocht ik nu een heel seizoen lang enkel voor anderen moeten rijden, zou ik dat minder leuk vinden. Maar zolang ik mijn eigen kansen krijg, vind ik dat heel leuk."

Tim Wellens versnelde tijdens de Omloop op de Muur van Geraardsbergen.

Wie is het?