Zijn revanche voor Ballon d'Or: Vinicius is Beste Speler van het Jaar, ook Bonmati valt weer in de prijzen

di 17 december 2024 19:29

Real Madrid heeft dan toch zijn gala-avond gekregen. In Doha werd Vinicius - na zijn teleurstelling op de Ballon d'Or - gehuldigd als de Beste Speler van het Jaar op The Best FIFA Football Awards. Ook zijn trainer Carlo Ancelotti viel in de prijzen. Bij de vrouwen was Aitana Bonmati opnieuw de laureate. En de Puskas Award ... die ging naar een spectaculaire omhaal uit Manchester.

Voor de Ballon d'Or stuurde hij zijn kat omdat hij verrassend genoeg niet gewonnen had, nu mocht Vinícius wél het podium beklimmen. De Braziliaan werd op de uitreiking van The Best FIFA Football Awards in de Qatarese hoofdstad Doha verkozen tot Speler van het Jaar. De 24-jarige Vinicius Junior haalde het voor tien andere genomineerden, bij wie geen Belgen, maar wel Gouden Bal-laureaat Rodri en uittredend winnaar Lionel Messi. De Argentijn zegevierde vorig jaar voor Erling Haaland en Kylian Mbappé. Kevin De Bruyne viel toen net naast het podium. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen augustus 2023 en augustus 2024. Vinicius Junior was vorig seizoen in het shirt van Real Madrid goed voor 24 doelpunten en elf assists in 39 wedstrijden. De dribbelvaardige aanvaller won met Koninklijke de Spaanse titel en de Champions League. In de finale tegen Borussia Dortmund legde hij de 0-2-eindstand vast. Fans konden hun stem uitbrengen op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA tot en met dinsdag (10 december). Daarnaast hadden ook de aanvoerders en bondscoaches van alle nationale mannen- en vrouwenteams stemrecht, net als vertegenwoordigers van de media. Vinicius krijgt daarnaast ook heel wat mooi gezelschap in het Elftal van het Jaar:

Dubbel voor Bonmati

Ook de Spaanse international Aitana Bonmati is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste speelster. De 26-jarige vedette van Barcelona haalde het in een verkiezing van vijftien andere genomineerden. Bonmati won afgelopen seizoen met Barcelona de Champions League en de treble in eigen land. Daarnaast veroverde ze met Spanje de eindzege in de Nations League, nadat ze in 2023 met La Roja al wereldkampioene werd. Eind oktober kreeg Bonmati ook al haar tweede Gouden Bal op rij. Fans konden voor The Best FIFA Football Awards hun stem uitbrengen op de website van de Wereldvoetbalbond tot en met dinsdag 10 december. Daarnaast hadden ook de aanvoerders en bondscoaches van alle nationale mannen- en vrouwenteams stemrecht, net als vertegenwoordigers van de media. Bonmati voert ook het beste elftal aan:

Wondergoal Garnacho

Verder werden ook verschillende prijzen in de nevencategorieën uitgedeeld.



Carlo Ancelotti is uitgeroepen tot trainer van het jaar. De 65-jarige Italiaan leidde Real Madrid vorig seizoen naar winst in de Champions League en de titel in La Liga.Luis de la Fuente, die Spanje naar EK-goud loodste, Lionel Scaloni (Argentinië), Pep Guardiola (Manchester City) en Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) waren de andere genomineerden. De beste coach bij de vrouwen werd de Amerikaanse Emma Hayes, die de VS naar olympisch goud leidde in Parijs na een titel met Chelsea. Ze won de prijs al in 2021. De onderscheidingen voor beste doelman en doelvrouw gingen naar de Argentijn Emiliano Martinez (Aston Villa) en de Amerikaanse Alyssa Naeher (Chicago Red Stars). Vorig jaar werd Thibaut Courtois tweede achter de Braziliaan Ederson, in 2022 werd hij runner-up na Martinez.

Puskas Award (mooiste doelpunt): Alejandro Garnacho (Manchester United)

Alejandro Garnacho (Manchester United) Marta Award (mooiste doelpunt bij de vrouwen): Marta Vieira da Silva (Orlando Pride)

Marta Vieira da Silva (Orlando Pride) Doelvrouw van het Jaar: Alyssa Naeher (Chicago Red Star)

Alyssa Naeher (Chicago Red Star) Doelman van het Jaar: Emiliano Martinez (Aston Villa)

Emiliano Martinez (Aston Villa) Beste coaches : Emma Hayes (Amerikaanse nationale ploeg bij de vrouwen) en Carlo Ancelotti (Real Madrid)

: Emma Hayes (Amerikaanse nationale ploeg bij de vrouwen) en Carlo Ancelotti (Real Madrid) Fifa Fair Play Award: Thiago Maia (Sport Club Internacional)