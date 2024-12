Yellow Tigers treffen olympisch kampioen Italië, Cuba en Slovakije in WK-groepsfase

De Belgische volleybalvrouwen nemen het volgend jaar tijdens de groepsfase van het WK in Thailand (22 augustus-7 september) op tegen olympisch kampioen Italië, Cuba en Slovakije. Dat is het resultaat van de loting van dinsdag in Bangkok. De Yellow Tigers werden ingedeeld in groep B.

"Een loting blijft natuurlijk maar een loting, maar deze biedt zeker perspectief om onze doelstellingen te halen," zei bondscoach Kris Vansnick in een korte reactie op de website van Top Volley Belgium. De Belgische vrouwen spelen hun groepsfase in Phuket.

De top twee in elke groep plaatst zich voor de achtste finales. De poule van de Belgen kruist met groep G, met daarin Polen (FIVB 6), Duitsland (FIVB 12), Kenia (FIVB 22) en Vietnam (FIVB 33).

Het format van het WK volleybal verandert volgend jaar. Het aantal deelnemers ging van 24 naar 32 en de competitie zal voortaan elke twee jaar doorgaan, in plaats van elke vier jaar. Gastland Thailand en titelverdediger Servië waren rechtstreeks gekwalificeerd voor de eindronde.

Vijftien landen (drie per confederatie) plaatsten zich op continentale kampioenschappen, de overige vijftien deelnamebewijzen werden toegekend op basis van de wereldranking. De Yellow Tigers, nummer veertien van de wereld, stonden in de lijst van niet-gekwalificeerde landen op de derde plaats en mochten zo hun tickets voor Thailand boeken.

Het is voor de Belgische vrouwen hun vijfde deelname aan een WK volleybal. Bij de vorige editie, in 2022 in Nederland en Polen, werden de Tigers uitgeschakeld in de tweede ronde, toen nog in een format met een tweede groepsfase. Ze werden negende in het eindklassement. Het was het beste resultaat ooit voor de Belgische vrouwen op een WK volleybal.