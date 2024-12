Wordt Hans Vanaken ooit weer Rode Duivel? "Het enige wat ik kan doen, is goed presteren bij Club Brugge"

Top bij Club Brugge, maar al 1,5 jaar persona non grata bij de Rode Duivels: waarom lijkt Hans Vanaken niet meer in aanmerking te komen voor de nationale ploeg? In Extra Time antwoordt de middenvelder op de vraag of er iets gebroken is tussen hem en de bondscoach.

Op zijn 32e is Hans Vanaken nog steeds de draaischijf van Club Brugge, maar op een selectie voor de Rode Duivels lijkt de middenvelder niet meer te hoeven rekenen. In Extra Time doet de 23-voudige international het relaas van zijn interlandcarrière onder Domenico Tedesco. "Hij heeft mij gebeld toen hij net bondscoach werd. Dat was toen nog onder Scott Parker. Toen liep het niet zo goed bij Club Brugge", vertelt Vanaken over het voorjaar van 2023. "In de play-offs liep het wel weer goed en dan kreeg ik in juni een telefoontje dat ik erbij was. Maar toen heb ik 2 wedstrijden niet gespeeld."

Ik denk dat hij mijn type niet ziet passen in zijn systeem. Hans Vanaken zoekt een reden voor zijn niet-selecties

Daarna verdween Vanaken definitief van Tedesco's radar. "In september (2023, red) heeft hij me wel nog gebeld om te zeggen dat er veel concurrentie was op mijn positie. Sindsdien heb ik ook niet meer in de voorselectie gezeten." Ondanks zijn sterke prestaties bij Club Brugge lijkt Vanaken te berusten in de situatie. "Ik denk dat hij mijn type niet ziet passen in zijn systeem. Het enige wat ik kan doen, is presteren bij Club Brugge. Over de rest heb ik geen controle." Zou het in Vanakens voordeel zijn dat voormalig Club-CEO Vincent Mannaert straks technisch directeur wordt bij de KBVB? Vanaken twijfelt: "Stel dat ik in maart plots opgeroepen wordt, dan zou het ook wel wat raar zijn. Dan zou het lijken alsof het dankzij Mannaert is."

Er zijn toch rare dingen aan de hand. Filip Joos over de positie van bondscoach Tedesco