Stefan Küng vindt airbag "mogelijke oplossing", maar ziet nog gevaren: "Daar kan 30 man tegen de grond gaan"

Veiligheid in het wielrennen staat alsmaar hoger op de agenda. Stefan Küng (Groupama-FDJ) kwam zelf al enkele keren zwaar ten val en denkt mee na over oplossingen. "De aanloop naar de Oude Kwaremont is heel gevaarlijk."

"We rijden alsmaar sneller en we gaan tijdens de koers vaak over de limiet. Maar in tegenstelling tot de Formule 1 hebben we geen circuits die speciaal voor ons gebouwd zijn en waar chicanes worden aangelegd om de snelheid wat in te perken."

"Als kind wou ik altijd skiër worden. Maar dat mocht niet van mijn moeder, omdat ze dat te gevaarlijk vond. Met wielrennen had ze geen probleem." "Nu vragen mensen zich af waarom je wielrenner wil worden, want "er zijn renners die om het leven komen in die sport", zeggen ze verbouwereerd." Stefan Küng illustreert hoe de wielersport de voorbije jaren aan veiligheid heeft ingeboet. Dat heeft volgens de Zwitser veel te maken met de evolutie van de sport.

Wat is 500 euro als je er zware blessures of zelfs overlijdens mee kan voorkomen?

De Zwitserse hardrijder juicht dan ook elk initiatief toe om de koers veiliger te maken. Ook een airbagsysteem zoals dat van de UGent. Al maakt Küng wel voorbehoud. "De internationale skifederatie FIS wou op een bepaald moment alle skiërs verplichten om een airbag te dragen in wedstrijden." "Maar ik las dat veel skiërs toen een vrijstelling hebben aangevraagd, omdat ze bezorgd waren over de werking van het systeem. Ze vreesden dat ze verwond konden geraken aan hun nek, op het moment dat de airbag opgeblazen wordt." "Als een airbag echt werkt en verplicht wordt in de koers, kan het wel een oplossing zijn", is Küng hoopvol. "Het zal wel geld kosten. Maar wat is 500 euro als je er zware blessures of zelfs overlijdens mee kan voorkomen?"

Wout van Aert was in Dwars door Vlaanderen een van de grootste slachtoffers van een valpartij richting de Kanarieberg.

Küng is trouwens ook een grote fan van de Boplan-hekken, die we al vaak zien opduiken in de Vlaamse klassiekers. "In een sprint is het beter om tegen Boplan-hekken te vallen dan tegen metalen dranghekken. Het zou een goede zaak zijn als Boplan verplicht wordt in alle wedstrijden."

Naast airbags en Boplan-hekken oppert Küng ook om het parcours van wedstrijden beter te screenen. "Niet door de UCI (zoals dat nu gebeurt) of een andere organisatie, maar wel door een onafhankelijke partij." "Die kan dan oordelen of het parcours veilig is of niet en of er in bepaalde stroken extra bescherming moet worden aangebracht."

We vreesden al 10 jaar voor een zware val in de aanloop naar de Kanarieberg.

Küng haalt enkele "gevaarlijke" passages in Vlaamse klassiekers aan. "We vreesden al 10 jaar dat er ooit eens een zware val zou gebeuren in de aanloop naar de Kanarieberg en de gevolgen groot zouden zijn."



En zo geschiedde afgelopen seizoen: onder meer Wout van Aert maakte er een lelijke smak met een waslijst aan blessures als gevolg.



"Dat de Kanarieberg (en de afdaling daarnaartoe) nu geschrapt is uit Dwars door Vlaanderen, is een goede zaak."



"Maar de aanloop naar de Oude Kwaremont is eigenlijk exact hetzelfde. Tegen 80 à 90 km/u vliegen we dan over een snelle en brede weg, in dalende lijn."



"Als 2 renners elkaar daar ooit zouden aantikken met hun wielen, gaan er met de klap 30 renners tegen de grond gaan. Hetzelfde geldt voor de afdaling richting Ronse."



"We moeten ons afvragen of er andere mogelijke routes zijn. Maar de beklimmingen in de Vlaamse Ardennen liggen op een zakdoek bij elkaar, dus veel alternatieven zijn er niet. Het is een moeilijk topic", besluit Küng.