Ronde-revelatie Antonio Morgado is hard voor zichzelf: "Verdien het niet om duurder te worden in Sporza Wielermanager"

di 24 december 2024 11:08

Tom Boonen en de andere leden van Wielerclub Wattage verkozen de jonge Portugees vorig seizoen tot "doorbraak van het voorjaar". Maar zelf was Antonio Morgado (UAE Team Emirates) allesbehalve tevreden met zijn eerste campagne in de klassiekers.

Het was een van de opvallendste aankomstinterviews van het afgelopen wielerseizoen: Antonio Morgado die na zijn 2e plek in Le Samyn doodleuk zei dat hij "niet houdt van kasseikoersen".



Alleen blijkt dat de 20-jarige Portugees in de wieg is gelegd voor de koersen "bij ons". Want 5 weken na Le Samyn eindigde "Zorro", zo luidt zijn bijnaam, 5e in de Ronde van Vlaanderen.



"Ondertussen hou ik al wat meer van de Belgische klassiekers", vertelt Morgado ons op ploegstage in Benidorm.



"Ik heb vorig jaar ontdekt dat ik toch wel een voorkeur heb voor grote en lange wedstrijden zoals Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen."



Ook zijn vuurdoop in Parijs-Roubaix, de kasseikoers bij uitstek, beviel hem. "Die wedstrijd ligt me ook. Maar dit jaar had ik in de Hel wat problemen met mijn fiets, vandaar die 86e plek."

Wielermanager

In de klassiekers was Morgado door 2 topresultaten de best scorende youngster in de Sporza Wielermanager.



Toch vindt de jonge Portugees dat hij komend seizoen geen hogere waarde verdient in ons voorjaarsspel.



"Kostte ik vorig jaar 3 miljoen in de Sporza Wielermanager? Wel, dan ben ik nog altijd 3 miljoen waard."



"Ik heb vorig seizoen maar 2 goeie resultaten gereden in België. Om 4 of 5 miljoen te kosten, moet ik meer in de top 10 eindigen", zegt de Portugees, die ook nog stiekem droomt van de grote rondes.



"Ik weet dat ik door mijn lichaamsbouw normaal gezien geen grote ronde kan winnen. Maar ik zal tijdens mijn carrière wel altijd proberen om een betere klimmer te worden."



"Als ik blijf verbeteren en goede benen heb, kan het op een dag misschien toch lukken."

Vuelta

Ploegmanager Matxin dichtte Morgado vorig jaar al een grote toekomst toe en blijft geloven in het potentieel van zijn jonge snaak.



"Morgado is indrukwekkend polyvalent. Hij kan een tijdrit winnen, sprintjes naar zijn hand zetten en meestrijden met de besten op steile heuvels zoals hij dat deed in de Ronde van de Algarve."



"In 2025 moet Morgado gewoon constanter presteren en een nieuwe stap in zijn ontwikkeling zetten. Die stap zal hij kunnen zetten door voor het eerst een grote ronde (de Vuelta) te rijden."



Het vertrouwen dat wij in Morgado hebben, is oneindig. Matxin (manager UAE Team Emirates)