Populaire influencers, een top-dj én bekende Sporza-gezichten: ontdek 10 nieuwe helden van de Turbo Cross

Klaar voor een nieuwe portie namen voor de Turbo Cross? Vijf verse duo's mogen zich opmaken voor een spektakel in het veld, onder leiding van Average Rob. Zo lokt de organisator heel wat bekend volk uit de influencerwereld én wordt de Sporza-redactie extra vertegenwoordigd in Diegem.

Opgelet: het aantal volgers van komende personen is nauwelijks te tellen.

Zo kondigt de Turbo Cross heel wat bekende influencers aan die in duo de strijd aangaan met Average Rob en co.

De namen? Onder meer Timon Verbeeck - die je nu ook kent van De Slimste Mens -, Ender Scholtens, Gerben Tuerlinckx en Steffi Mercie zijn erbij.

Wie het juiste ritme zoekt in het veld, moet maandag 30 december in de buurt van Michael Amani blijven. De dj waagt zich met Julie Vermeire aan de uitdaging in Diegem.