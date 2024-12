Bondscoach reageert op mogelijke nationaliteitswissel van toptalent: "Als hij toprenner wordt, heeft hij bij ons betere support"

"Omdat het in België moeilijk is om de selectie te halen voor EK's, WK's en de Olympische Spelen", vertelde de neoprof met de dubbele nationaliteit. Een argument waar nieuwbakken bondsoach Serge Pauwels begrip voor heeft. "In België heb je inderdaad veel toprenners, waardoor je moet knokken voor je plekje in selecties." "Ik kan me voorstellen dat Vlad bij Litouwen gemakkelijker eens de Spelen zal meemaken." "Maar stel dat Vlad verandert van sportnationaliteit en hij groeit uit tot een toprenner. Dan zal hij bij Litouwen niet dezelfde support krijgen als in België, waar hij zou kunnen rekenen op een heel sterk team."

Dat Van Mechelen een arsenaal aan kwaliteiten heeft, daar twijfelt de bondscoach niet aan.



"Vlad is een renner met veel potentieel die zeker kan uitgroeien tot een heel goeie renner."



"Hij doet me een beetje denken aan (de betreurde) Wouter Weylandt. Vlad heeft een beetje hetzelfde postuur op de fiets, is goed op kasseien, snel aan de streep en oogt altijd ontspannen in de koers."



Pauwels begrijpt dan ook dat Van Mechelen vorig jaar teleurgesteld was dat hij niet geselecteerd werd voor het EK voor beloften (in Limburg).



"De beste Vlad was op dat parcours in staat om op het podium te eindigen en in het beste geval Europees kampioen te worden."



"We hebben toen een sterke Belgische selectie gestuurd, dus het was niet eenvoudig om je daarin te fietsen. Vlad is toen ter sprake gekomen, maar ik weet niet wat doorslaggevend was om hem niet te selecteren."