"Je moet hem eigenlijk 3 keer voorbij": Hans Vanaken bewierookt jonge ploegmaat Joaquin Seys

di 17 december 2024 14:46

Joaquin Seys in actie in de topper tegen Racing Genk.

Joaquin Seys is dit seizoen een van de revelaties bij Club Brugge. De jonge linkspoot imponeert als rechtsachter bij blauw-zwart. Hans Vanaken zingt in Extra Time de lof van zijn 19-jarige ploegmakker. "Ik zag vorig seizoen al dat hij de kwaliteiten had, maar dit had ik niet verwacht."

"Een ontdekking", zegt Filip Joos in Extra Time over de 19-jarige Joaquin Seys. De flankverdediger heeft zich dit seizoen, ondanks zijn prille leeftijd, gemanifesteerd als een vaste waarde bij Club Brugge. "Als ik voor het seizoen gezegd had dat er een linksvoetige op rechts ging spelen, dan had je gezegd dat het Meijer of De Cuyper zou zijn." Hans Vanaken beaamt: "Dan had ik Max (De Cuyper, red) gezegd, omdat hij dan vorig seizoen ook al gedaan heeft."

Ik had niet verwacht dat Joaquin Seys elke match dit niveau zou halen. Hans Vanaken

Toch is Vanaken niet geheel verrast door de stormachtige ontwikkeling van zijn jonge ploegmakker. "Ik had vorig jaar op de training al door dat Joaquin sowieso zijn kansen zou krijgen dit seizoen." "Misschien niet dat hij vanaf het begin alles zou spelen, maar je zag wel direct dat hij die kwaliteiten had. Hij heeft de juiste ingesteldheid. Hij heeft alles om te kunnen spelen." "Dus ik had gedacht dat hij door het drukke programma wel eens af en toe zou starten. Maar ik denk dat niemand verwacht had dat hij elke match dit niveau zou halen."

Ook gasten als Talbi en Sabbe hebben op korte tijd stappen gezet. Wesley Sonck