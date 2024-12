WIN: Naar het veldrijden in de eindejaarsperiode? Win een duoticket voor de cross in Loenhout, Baal of Koksijde

Geen eindejaarsperiode zonder veldrijden! Sporza mag telkens 15 duotickets uitdelen voor de veldritten in Loenhout, Baal en Koksijde. En omdat het bijna Kerstmis is, hoef je niet eens een prijsvraag te beantwoorden om kans te maken. Laat ons weten voor welke cross jij graag tickets wilt winnen en wie weet ben jij er straks ook bij in Loenhout, Baal of Koksijde.