Twente dankt Belg Van Hoorenbeeck voor vroege goal in moeizame bekerzege tegen derdeklasser

8-0 (!) voor PSV

PSV heeft zich dinsdagavond in het eigen Philips Stadion met sprekend gemak geplaatst voor de 1/8e finales van de KNVB Beker. Na twee nederlagen op rij (tegen Brest in de Champions League en Heerenveen in de Eredivisie) haalden de Eindhovenaren dankzij goals van onder meer ex-Bruggeling Ivan Perisic zwaar uit tegen amateurclub HFC, actief in de derde klasse: 8-0.



Met Matteo Dams in de basis hadden de troepen van trainer Peter Bosz er duidelijk zin in, en stonden ze bij de rust al 4-0 voor dankzij Hirving Lozano, een owngoal van Mitchel Michaelis, Ricardo Pepi en Guus Til. Na de thee zorgde een nieuwe owngoal, deze keer van Ruben Heeremans, voor de 5-0. In het slot drukte PSV nog even door, en legden Pepi en tweemaal Perisic de zware 8-0-cijfers vast.



Onze jonge landgenoot Samuel Gomez van Hoogen mocht zijn eerste minuten maken bij de Eindhovense hoofdmacht, Johan Bakayoko zat niet in de wedstrijdselectie.