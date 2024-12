Para-amazone Michèle George droomt al van LA 2028: "Zelfs de Olympische Spelen zijn mogelijk"

In de wereld van de paardensport behoeft ze al geen introductie meer. Michèle George is dé referentie als het aankomt op dressuur in de G-sport. In Parijs voegde ze twee gouden medailles toe aan haar, nu al, duizelingwekkende palmares. Toch is de 50-jarige amazone nog niet klaar met het schrijven van haar verhaal.

Dan is het de kunst om de merrie terug in haar bubbel te krijgen en te zeggen: "Mama gaat hier efkes de dans doen waaraan we zo lang gewerkt hebben." Het paard terug in die concentratie krijgen. Daarbij dacht ik toch: als dat maar goed komt."

"Wat als de merrie nu toch in paniek slaat? 16.000 man in de tribune, dat is wel iets", gaat George verder. "Ik word afgeroepen met mijn hele palmares, dus dan gaan de mensen automatisch rechtstaan en applaudisseren. Al dat lawaai en die weidse setting van Versailles. Dat is voor een paard wel impressionant."

Alles was tot in de puntjes uitgekiend op één factor na. Iets wat niet te trainen is: de reactie van het paard op het publiek.

Michèle George vertelt in onze eindejaarsreeks openhartig over haar weg naar paralympische glorie en geeft een inkijk in iets wat voor de buitenwereld vanzelfsprekend lijkt, maar dat niet is.

"Het mooiste van 2024? Dat zijn mijn twee gouden medailles. Want, het klinkt misschien raar: Aan de top komen is moeilijk, maar er blijven is aarstmoeilijk."

Michèle George over haar paard Best of 8

Die paarden zijn zo in de flow en dan geef je een lange teugel en dan stapt die als een koningin de ring uit, kijkt rond en denkt: "I did it!".

Maar het kwam dus goed, dankzij het perfect getimede en uitgedokterde plan van team-George, waarin ook de dochter van Michèle een cruciale rol speelt.

"Wie de livebeelden van de Spelen gezien heeft, heeft gezien dat mijn dochter meegelopen is tot daar waar ze niet meer mocht. Daarna zei ze: oké mama, nu is het aan jou, De merrie heeft dat echt gevoeld, maar automatisch brengt dat heel veel emotie mee."

Tijdens de wedstrijd denkt George enkel aan het uitvoeren van de taken. "Ik denk nooit: dit loopt goed. Ik rijd van A naar B en van B naar C, want we hebben zoveel onderdelen in de proef. Maar het moment dat ik stilstond en afgroette, wist ik: "Yes we did it!"

Vreemd genoeg voelen de paarden dat ook zo aan. "Die zijn eerst zo in de flow, maar dan geef je een lange teugel en dan stapt die als een koningin de ring uit, kijkt rond en denkt: "I did it!".

'We zijn een team, met zijn tweeën. Die paarden - dat is ongelooflijk - zijn fantastische dieren."