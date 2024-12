LIVE (16.40 uur): Kan Mike De Decker meteen uitpakken met winst tegen Woodhouse op WK darts?

De Decker vs. Woodhouse

Mike De Decker staat er te popelen om op dit WK darts de scepter over te nemen van Dimitri Van den Bergh. "The Real Deal" brak in 2024 helemaal door naar de top: hij won met de World Grand Prix zijn eerste major. De nummer 24 van de wereld wordt door de bookmakers zelfs als een outsider voor de wereldtitel beschouwd. In de eerste ronde neemt hij het op tegen Luke Woodhouse, die eind oktober nog in de halve finale van het EK stond. Volg de partij op deze pagina vanaf 16.40 uur.