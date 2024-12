Lierse beëindigt samenwerking met trainer Christophe Grégoire: "Er is een verschil in visie ontstaan"

Enkele dagen na de nederlaag tegen SK Beveren heeft Lierse zijn trainer Christophe Grégoire ontslagen. Lierse deed lang mee bovenaan het klassement in de Challenger Pro League, maar door een 6 op 24 is het weggezakt naar de achtste plaats. "Uiteraard betreurt de club deze beslissing, maar ze meent dat dit noodzakelijk is om een positief vervolg in de competitie te realiseren", klinkt het.