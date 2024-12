Liefst 31 wereldrecords op 1 WK: wat schuilt er achter de recordregen in het kortebaanzwemmen?

Boedapest werd de afgelopen dagen overspoeld door wereldrecords. Op het WK kortebaanzwemmen was het maar liefst 31 keer prijs. Duizelingwekkende cijfers, maar hoe vallen die te verklaren? Voormalig zwemmer Sidney Appelboom legt in Sporza Daily de geheimen achter de recordregen bloot.

"En daar is men nu eenmaal sneller. Vooral als je dat goed beheerst. Er is een zeer grote specialisatie gekomen op de kortebaan en er zijn een paar zwemmers die alleen maar de korte baan beheersen."

"Er zijn een paar verklaringen voor", steekt hij van wal in Sporza Daily. "Ten eerste is er het onderwaterzwemmen. Als je 15 van de 25 meter onder water mag zwemmen, gebeurt er meer onder dan boven het water."

Meer dan 30 wereldrecords op amper 6 dagen tijd. Het wereldkampioenschap in klein bad was dit seizoen een broeihaard voor absolute knaltijden.

"Ze specialiseerden zich dus op 25 yards. Daar is nu wel verandering ingekomen. Heel wat van die Amerikaanse zwemmers zijn afgestudeerd en intussen professional. Ze komen nu dus wel naar de WK's kortebaan toe, terwijl Amerika vroeger een B- of C-team stuurde."

Een simpele verklaring. Maar er is meer, want voor het eerst hebben de Amerikanen zich eens écht gemoeid op het WK.

Met een topzwemster als Gretchen Walsh was deze keer van een B-team geen sprake bij de VS. De 21-jarige ster was in haar eentje goed voor 7 wereldtitels en 11 (!) wereldrecords.

"Zij heeft alleen al meer dan 290.000 dollar verdiend", merkt Appelboom op. "Het prijzengeld speelde als derde factor dus zeker ook mee. Dat kwam allemaal samen en zo kreeg je een golf aan wereldrecords."

Al rest nu natuurlijk nog de vraag: hoe moeten we die recordregen inschatten? Want het kortebaanzwemmen heeft vaak nog de schijn stiefmoederlijk te worden behandeld, als ware het een klein en minder waardevol broertje van de lange baan.

Maar daar gaat de Belgische ex-zwemmer niet mee akkoord. "Vergelijk het met indoor atletiek", stelt hij. "Die 60 meter is ook niet te vergelijken met 100 meter buiten. Het zijn gewoon andere specialisaties."

"Korte baan heeft zeker ook zijn plaats, al zal het nooit de plek van de lange baan innemen. Maar 80% van de zwemmers kan het allebei goed. De geldprijzen zijn trouwens hoog en het is ook wel attractief."