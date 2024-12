Hans Vanaken is vanavond te gast in Extra Time: bekijk de aflevering vanaf 21.20 uur

De man die momenteel veelvuldig naar voren wordt geschoven als de nieuwe Gouden Schoen, schuift vanavond mee aan de tafel van Extra Time. In de kantine van Bellem ontvangt Filip Joos Club Brugge-sterkhouder Hans Vanaken. Ook Wesley Sonck en Gert Verheyen tekenen present. Kijk vanaf 21.20 uur naar de aflevering op VRT CANVAS of via onderstaande link naar VRT MAX.