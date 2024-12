Eli Iserbyt staat ondanks geknelde zenuw komend weekend weer aan de start: "Hulst wordt een waardemeter"

Het programma van Eli Iserbyt wordt voorlopig niet aangepast. Dat meldt zijn ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal. Zondag moest Iserbyt opgeven tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Namen door zenuwpijn. Ondanks de last komen de volgende crossen voorlopig niet in gevaar. "Het is nu vooral belangrijk om oefeningen te doen bij de kinesist en zware inspanningen te vermijden", zegt Iserbyt wel.

Het was een veldritweekend om snel te vergeten voor Eli Iserbyt. In Herentals kwam hij er niet helemaal aan te pas en in Namen moest hij de wedstrijd verlaten met pijn.

Na de cross in Herentals had Iserbyt al opnieuw last van het Piriformis-syndroom. Ondanks de geknelde zenuw stond hij aan de start in Namen, maar uitrijden deed hij niet.

Iserbyt ging deze ochtend naar het ziekenhuis voor nazicht. “Het is nu vooral belangrijk om oefeningen te doen bij de kinesist en zware inspanningen te vermijden. Vooral bergop lopen heeft invloed op de

zenuwpijn”, vertelt de West-Vlaming.

Toch blijven de WB-manches van Hulst (zaterdag) en Zonhoven (zondag) op zijn programma staan. “Hulst wordt een waardemeter. Als de pijn nadien blijft aanslepen is een kalenderwijziging eventueel wel mogelijk", klinkt het.