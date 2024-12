Coupe de France: PSG stoot bibberend en na strafschoppen door, Ilenikhena (ex-Antwerp) helpt Monaco

Zuinige zege voor Lille

Lille heeft zich vrijdagavond verzekerd van een plaatsje in de 1/16e finales van de Coupe de France na een bescheiden 0-1 zege tegen derdeklasser Rouen. Thomas Meunier begon in de basis voor Lille en speelde de hele wedstrijd.



Ismaily opende, op aangeven van voormalig AA Gent-speler Jonathan David, na 22 minuten de score in Rouen. Het doelpunt van de Braziliaan was meteen ook voldoende voor de zege: er werd niet meer gescoord.



In de tweede helft mocht Matias Fernandez-Pardo, ook ex-AA Gent, in het slotkwartier nog invallen bij het team uit Rijsel. Rouen moest de slotminuten nog met zijn tienen afwerken na rood voor Benzia.