Club Brugge boven: Nicky Hayen beste Belgische trainer, Joaquin Seys sterkste debutant

Nicky Hayen (Club Brugge) wint dit jaar de Raymond Goethals-trofee voor beste Belgische trainer. Hij krijgt de voorkeur op zijn collega's Vincent Kompany (Bayern München) en Timmy Simons (Westerlo). "Nederig blijven, is de boodschap", reageert de laureaat.

De prijs werd in 2011 in het leven geroepen voor de beste Belgische coach van het jaar (in binnen- of buitenland).

Hayen loodste het A-elftal meteen naar het hoogste goed in België. Dankzij ijzersterke play-offs kroonde Club Brugge zich alsnog tot landskampioen. Dit seizoen speelt Club opnieuw mee bovenin en ook in de Champions League laat het team van Hayen zich zien.

Na het ontslag van Ronny Deila nam Nicky Hayen in maart over bij Club Brugge . De voormalige verdediger maakte de overstap van de Club-beloften.

"Een zege levert niet automatisch een nieuwe zege op. Een titel evenmin", stelt Hayen. "Dat is de boodschap die we onze jongens meegeven. Elke match begint bij 0-0."

Ook dit seizoen presteert Club Brugge prima. "Nederig blijven, is de boodschap. Na elke overwinning komt gewoon een nieuwe wedstrijd."

"Het mooiste compliment dat ik gekregen heb, is dat ze niet verwacht hadden dat ik zoveel van voetbal kende", vertelt hij. "Spelers hadden dat tegen de mental coach gezegd."

Met zijn prestaties als coach, in België én in Europa, heeft Hayen op korte termijn veel respect gekregen.

De 19-jarige voetballer van Club Brugge kreeg de Prijs Dominique D'Onofrio, voorbehouden aan debutanten in de Jupiler Pro League die niet ouder zijn dan 20 jaar.

Naast Nicky Hayen viel ook zijn jonge flankspeler Joaquin Seys in de prijzen.

Voor Joaquin Seys gaat het hard. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau krijgt hij al een persoonlijke prijs.

"Het is de eerste keer dat ik dit meemaak. Iets heel speciaals", vertelt de flankverdediger.

"Het is ook heel snel gegaan. Vorig seizoen speelde ik in 1B en nu mag ik zulke prijzen in ontvangst nemen."

Als links- of als rechtsback? "Rechts voelt soms al natuurlijker dan de linksback", antwoordt hij. "Zelfs op training als ik linksback moet staan voelt het soms heel onnatuurlijk aan. Het maakt me niet veel uit, ik speel waar de coach me wil."

Seys klopte al aan bij de Rode Duivels, maar hij viel geblesseerd uit. "Dat is jammer", vindt de jonge verdediger, "maar ik probeer ervoor te zorgen dat ik er in maart opnieuw bij ben. Dat is een doel."

Moet Seys nu trakteren op de club? "Als dat zo is, doe ik dat met alle plezier", lacht hij.