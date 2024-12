Club start met "extra wapen" Nilsson in topper tegen Genk: "Brugge is in het voordeel"

zo 15 december 2024 09:10

Een kloof van 1 punt of 7 punten? De kraker tussen leider KRC Genk en achtervolger Club Brugge kan vanmiddag het klassement hertekenen. Analist Wim De Coninck blikt vooruit naar het duel tussen de nummers 1 en 2. "Vooral Genk heeft toch een goed resultaat nodig."

Club Brugge komt met een stevige boost uit de Champions League naar de topper, met dank aan de overwinning tegen Sporting Lissabon. "Als je 7 op 9 haalt tegen Aston Villa, Celtic en Sporting, dan kan je wel met vertrouwen tegen Genk spelen", opent De Coninck. "Club zit in de flow en heeft een pak vertrouwen. Het is nu al 11 wedstrijden op een rij ongeslagen in alle competities." "Een kleine domper voor Brugge is dat die 10 punten in de Champions League misschien toch niet zullen volstaan voor de top 24, maar dat zijn zorgen voor eind januari. Nu kan de focus weer op de Jupiler Pro League." "Niet onbelangrijk, want in de vorige competitiewedstrijden was Club Brugge niet geweldig overtuigend. Op de 7-0 tegen STVV na zag je toch dat ze tegen Mechelen, Beerschot en Dender vooral met de Champions League in hun hoofd zaten."

Er zit toch druk op bij Brugge, want die slechte competitiestart met 1 op 9 dragen ze nog altijd mee. Wim De Coninck

Club Brugge zal zijn volle focus nodig hebben om leider Genk opzij te schuiven. In augustus gaf blauw-zwart nog een dubbele voorsprong helemaal uit handen in Limburg: van 0-2 naar 3-2. "Er zit toch druk op bij Brugge, want die slechte competitiestart met 1 op 9 dragen ze toch nog altijd mee", aldus De Coninck. "Club staat nog altijd 4 punten achter op Genk. Als ze verliezen worden dat er toch al 7. Met een zege komen ze tot op 1 puntje. Het is dus een echte 6-puntenwedstrijd."

Extra wapen

Met 10 op 12 is ook KRC Genk nog altijd sterk bezig, al geven die cijfers misschien een vertekend beeld. "Genk is de laatste weken niet meer het Genk van in het begin van het seizoen", stelt Wim De Coninck. "Coach Thorsten Fink vindt dat Genk "achterover kan leunen", omdat Club nog altijd moet achtervolgen. Maar dat is toch vooral om de druk weg te halen bij zijn ploeg." "De laatste twee uitmatchen tegen Union (4-0) en STVV (2-2) waren ondermaats. Genk mocht blij zijn dat het met een puntje wegging uit Sint-Truiden. Ook thuis tegen Charleroi (3-0) en KV Kortrijk (3-2) was het niet overtuigend." "Genk heeft een goed resultaat nodig op Club Brugge om het vertrouwen en het knappe voetbal terug te krijgen."

Genk heeft een goed resultaat nodig op Club Brugge om het vertrouwen en het knappe voetbal terug te krijgen. Wim De Coninck