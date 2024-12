"Samen botsen ze tegen een muur": Engelse analisten zijn "verbijsterd" over Man City, maar zien logische dip

Het gaat van kwaad naar erger voor Manchester City. Gisteren leek het op weg te zijn naar een deugddoende zege tegen stadsrivaal Manchester United, maar in de slotminuten ging het mis (1-2). De landskampioen kon de wedstrijd niet doodmaken met een tweede goal, tot onbegrip van enkele Britse analisten. "Het is te makkelijk om tegen ze te spelen tegenwoordig", aldus Micah Richards bij Sky Sports.

Elke reeks kent namelijk een dip. "Ze hebben zoveel titels gewonnen. Het ging maar door en ze waren zo consistent en zo betrouwbaar. Ze hebben in elke competitie gespeeld, met 50 tot 70 matchen per seizoen."

Volgens Manchester United-legende en analist Gary Neville is het weliswaar geen verrassing dat het gebeurt. "Het is straf dat ze zoveel verloren hebben, maar niet verrassend dat ze tegen een muur zijn gebotst."

"Het is meer dan één speler, het is een collectief probleem", vat analist Micah Richards samen. Over de plas zoeken ze naar een verklaring voor de zoveelste nederlaag van Manchester City .

Want voltallig is Manchester City niet. Onder meer sterspeler Rodri zit in de ziekenboeg.

Er is ook verbijstering in Engeland, want een 4 op 21 zie je niet ieder jaar bij de regerende kampioen. "Ik weet niet wat er aan de hand is", zegt Micah Richards, die 179 matchen speelde voor Manchester City.

"Ik denk dat ze vertrouwen missen. Ze slagen er niet in om de matchen uit te spelen en creëren niet genoeg. Het is ongelooflijk om dat te moeten zeggen over een team dat zo consistent is geweest."

In zijn analyse bij Sky Sports was Richards ook streng voor de aanpak na de 1-0.

"Ik ben verbijsterd door de situatie. Zelfs bij 1-0, ze zochten zelfs niet naar een tweede goal. Dit is niet het Manchester City dat we kennen en waarvan we houden."