"Ik snap het niet goed": Anderlecht-coach Hubert met mond vol tanden na (onterechte?) rode kaart voor Zanka

Ferrari of bal? Dat was de knoop die de scheidsrechter zondagavond moest doorhakken na een ingreep van Anderlecht-verdediger Zanka. De Deen kreeg meteen rood voor zijn tackle op STVV-spits Andres Ferrari. Een oordeel dat de VAR kon volgen, maar David Hubert allerminst. "Ik zie Zanka die de bal raakt", klonk het. Oordeel zelf op de beelden hieronder.

De brede lach na zijn rode kaart gaf het al aan: Zanka was er zeker van dat hij de bal had weggetikt. Hij verdween dan ook niet in de spelerstunnel, maar bleef langs de lijn wachten tot de VAR ingreep.

Die keek een poos naar de sliding tackle waarmee de Anderlecht-verdediger de doorgebroken STVV-spits Andres Ferrari wilde terugfluiten, maar stuurde de Deen alsnog naar binnen.

Anderlecht-coach David Hubert kon die beslissing niet begrijpen. "Ik heb het al teruggekeken", opende hij voor de camera's van DAZN.

"Ik zie daar Zanka die de bal raakt. Enfin, in mijn ogen. Dat is hoe ik het zie. Daarna komt de aanvaller ook nog eens terecht op Zanka's voet. Ik snap al niet goed dat er daarvoor gefloten wordt. En zeker niet dat dat gebeurt voor een rode kaart."

Anderlecht trok de zege uiteindelijk wel over de streep (0-2), maar zit nu met kopzorgen voor zijn voorlaatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Tegen leider Genk moet de recordkampioen het straks zonder zijn blok achterin doen.