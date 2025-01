Wintertransfers: KV Mechelen lokt Kiki Vanrafelghem naar JPL, Sowah vertrekt bij Club

KV Mechelen lokt Kiki Vanrafelghem naar JPL

KV Mechelen heeft zijn voorhoede versterkt met talent van eigen bodem. Twee dagen voor de eerste thuiswedstrijd Achter de Kazerne heeft het Keano "Kiki" Vanrafelghem naar de Jupiler Pro League gehaald. De 21-jarige West-Vlaming komt over van 1B-club Patro Eisden en tekent een contract voor 4,5 jaar.



De aanvaller doorliep de jeugdreeksen van Club Brugge en stapte in 2023 over van Club NXT naar Maasmechelen. Dit seizoen was hij in 15 wedstrijden goed voor 8 goals en 6 assists.





“Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd in het stadion te beleven”, vertelt Vanrafelghem. “Ik heb best al wat wedstrijden van Malinwa op televisie gevolgd. De sfeer en ambiance die er hangt, vielen me telkens op. Malinwa stond zeker op mijn lijstje van clubs waarvoor ik graag zou uitkomen. Ik ben oprecht blij hier te zijn en ga de kleuren met trots dragen.”



Vanrafelghem is de 4e versterking voor KV Mechelen deze winter. Eerder trok het al Hammar, Welsh en Nacho aan.