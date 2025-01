Wintertransfers JPL: Union versterkt zich met Zwitserse spits, jonge Servische aanvaller voor OHL

OHL haalt Servische "starboy"

OH Leuven heeft met de Serviër Jovan Mijatovic zijn vierde winteraanwinst voorgesteld. De Leuvenaars huren de 19-jarige flankaanvaller voor de rest van het seizoen van het Amerikaanse New York City, zo raakte vrijdag bekend.



Mijatovic kreeg zijn jeugdopleiding in eigen land bij Rode Ster Belgrado en maakte bij de Servische topclub furore met tien doelpunten en drie assists in 36 wedstrijden, waarvan vier matchen in de Champions League. Het leverde hem in februari vorig jaar een transfer op naar New York City, dat maar liefst acht miljoen euro neertelde voor de jonge aanvaller. In de hoofdmacht van New York speelde de Servische belofte-international het voorbije seizoen vijftien wedstrijden, waarin hij één keer tot scoren kwam.



Na verdedigers Roggerio Nyakossi (Marseille) en Ayumu Ohata (Urawa Red Diamonds) en aanvaller Lequincio Zeefuik (AZ) is Mijatovic de vierde winteraanwinst voor OHL. De Leuvenaars (26 punten) staan na 23 speeldagen in de Jupiler Pro League als twaalfde net boven de streep van de play-downs. Later vrijdag (20.45 u) opent OH Leuven de 24e speeldag met het streekduel tegen KV Mechelen.