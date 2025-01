Wintertransfers JPL: Gent vindt doelman in Kortrijk, Standard plukt spits weg bij Burnley

Antwerp laat jeugdproduct los

Antwerp rekent niet langer op verdediger Laurit Krasniqi. De Great Old heeft zondag bekendgemaakt dat het contract van de in Kosovo geboren Antwerpenaar in onderling overleg werd ontbonden. Hij zet zijn carrière verder in Litouwen, bij FK Panevezys, waar hij een tweejarige overeenkomst ondertekend heeft.



De 23-jarige Krasniqi is een Antwerps jeugdproduct. In mei 2022 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Great Old. Zijn gloriemoment volgde enkele maanden later met een belangrijke goal in de 0-2-zege bij FC Drita, in zijn geboorteland, in de tweede voorronde van de Conference League.



Krasniqi kon zich echter nooit opwerken tot een vaste waarde en kwam de voorbije jaren niet verder dan 5 officiële duels voor Antwerp. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser Roda JC.



FK Panevezys, de nieuwe werkgever van Krasniqi, kon zich in november maar nipt verzekeren van het behoud in de Litouwse hoogste klasse. Het werd 8e op 10 ploegen. De nieuwe competitie in Litouwen gaat in maart van start.