Wintertransfers JPL: bedrijvig KV Kortrijk vestigt hoop op oude bekende

Beerschot huurt Hakim Sahabo voor rest van seizoen van Standard

Hekkensluiter Beerschot heeft zich versterkt met de Rwandese international Hakim Sahabo. Het huurt de middenvelder voor de rest van het seizoen van Standard.



De 19-jarige Sahabo doorliep de jeugdacademies van onder meer Anderlecht, KRC Genk en Standard. In 2021 verhuisde hij naar het Franse Lille, maar in de zomer van 2023 keerde hij alweer terug naar België, waar Standard hem opnieuw oppikte.



"Ik ben erg blij dat ik voor Beerschot heb getekend", reageert Sahabo. "Het is in mijn ogen een grote club in België met gepassioneerde supporters. Ik hoop hier weer speelminuten te maken en de volgende stap te zetten in mijn ontwikkeling. Samen met de trainers, ploegmakkers en supporters, ga ik er alles aan doen om Beerschot te helpen in eerste klasse te blijven."