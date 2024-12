Wintertransfers in België: KV Kortrijk laat vergeten Kristiyan Malinov vertrekken naar Hongarije

SK Beveren pikt Christian Brüls op

In de Challenger Pro League heeft SK Beveren de transfervrije Christian Brüls aangetrokken. Vorige maand werd het contract van de 36-jarige spelverdeler bij Zulte Waregem ontbonden. Nu tekent hij een nieuwe verbintenis voor 1,5 jaar op de Freethiel.



"Aan de bal is Christian een van de beste spelers waar ik ooit mee gewerkt heb", zegt general manager Bob Peeters. "Hij brengt pakken ervaring met zich mee en is een leider in de kleedkamer."



Volgens Peeters is Brüls meteen inzetbaar. "Hij is fit en straalt honger uit. Ik ben ervan overtuigd dat Christian een belangrijke rol zal spelen de komende maanden."