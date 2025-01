Wintertransfers: Beerschot pikt Turkse verdediger op bij Westerlo, Ondrejka trekt naar Parma

Een Deen voor defensie Anderlecht

Anderlecht heeft de 21-jarige Lucas Hey aangetrokken. De centrale verdediger komt over van het Deense FC Nordsjaelland en tekende een contract tot 2029 bij paars-wit.



Hey doorliep zijn jeugdopleiding bij Dragør Boldklub en AB Tårnby in Denemarken. In 2019 maakte hij de overstap naar Lyngby BK, waar hij in mei 2021 zijn debuut in het profvoetbal maakte. Na de promotie van Lyngby naar de Deense Superliga in het seizoen 2022-2023 groeide Hey uit tot een vaste waarde in de defensie.



Zijn prestaties leverden hem in de zomer van 2023 een transfer op naar FC Nordsjaelland. Daar speelde Hey 51 wedstrijden en werd hij al snel een belangrijke schakel in de verdediging. Daarnaast maakt de jonge verdediger deel uit van de Deense U23-selectie.



Sportief directeur Olivier Renard is enthousiast over de aanwinst: "Lucas is een grote, technisch vaardige verdediger die comfortabel is aan de bal. Hij kan zowel links als rechts in het centrum uit de voeten en past goed in zowel een driemans- als viermansverdediging. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al de nodige ervaring opgedaan in Denemarken."