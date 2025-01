Wintertransfers: Anderlecht haalt opnieuw een Enzo in huis, de Franse jeugdinternational Enzo Sternal

Franse jeugdinternational Enzo Sternal komt Anderlecht versterken

Anderlecht verwelkomt Enzo Sternal. De 17-jarige Franse jeugdinternational maakt de overstap van Olympique Marseille en tekent een contract tot 2027 bij paars-wit.



Sternal is een aanvallende middenvelder, die zowel centraal als op de linkerflank uit de voeten kan, Voor de U19 van Marseille maakte hij 19 doelpunten in 40 wedstrijden.



Zijn opmerkelijke prestaties leverden hem een contractverlenging en zijn eerste minuten bij het eerste elftal van Marseille op.



Sternal maakt nu de overstap naar Anderlecht en zal in eerste instantie bij de RSCA Futures aansluiten. Hij zal het rugnummer 28 dragen.



"Enzo koppelt zijn creativiteit aan efficiëntie en is een technisch sterke spelmaker die het spel naar zich toetrekt", klinkt het in Anderlecht.



"Tel daar nog een goede mentaliteit en veel maturiteit voor zijn jonge leeftijd bij, en dan weet je dat Enzo een speler is met Neerpede-DNA in de voeten."



Leuk detail: met zijn voornaam treedt Enzo Sternal in de voetsporen van voormalig Rode Duivel Enzo Scifo. Hij brak in de jaren 80 door bij Anderlecht.