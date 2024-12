Verstoten door haar team, maar nu "de ultieme middelvinger": wie is Noa-Lynn van Leuven, de eerste trans persoon op WK darts?

ma 16 december 2024 15:58

Ze werd gepest, verlaten door haar teamgenotes en online bestookt. Maar na een lange en moeilijke weg baande Noa-Lynn van Leuven zich een weg naar boven aan de dartstop. Nu is de Nederlandse de eerste trans persoon ooit op het WK van de PDC. "Hier te kunnen staan is voor mij de ultieme middelvinger."

24 jaar nadat Gayl King de eerste vrouw werd op het WK darts van de PDC, staat Noa-Lynn van Leuven dinsdagavond voor een nieuwe primeur. De Nederlandse darter wordt de eerste trans vrouw ooit op het WK. Van Leuven veroverde in oktober via de Women's Series haar ticket voor de hoogmis van het darts in Alexandra Palace.

"Ze is echt heel goed", weet Co Stompé, voormalig wereldtopper en vandaag analist bij de Nederlandse tv. "Bij de vrouwen steekt Beau Greaves, die er niet bij is in Londen, erbovenuit. Maar Noa-Lynn versloeg haar al. Ze moet nog wat haar plekje vinden, en daar heeft haar hele verhaal natuurlijk mee te maken."

Keuze tussen "leven en niet leven"

Van Leuven draagt op haar 28e dan ook al een stevige rugzak met zich mee.

Geboren in een jongenslichaam worstelde ze vanaf haar tienerjaren met haar geslacht. Na een erg moeilijke puberteit, besloot van Leuven op haar 17e in transitie te gaan. Ze omschreef die beslissing later als "een keuze tussen wel en niet leven". Gesteund door haar familie ging ze vanaf dan als vrouw door het leven. De puzzelstukjes vielen voor Van Leuven in elkaar.

"Ik voelde me niet mezelf. Ik werd zwaar gepest en werd steeds ongelukkiger met mezelf, tot op het punt dat ik niet meer wilde leven. Dat was het moment waarop ik dacht: ik kan nu twee kanten op."

Ook haar passie, het darts, kon ze vanaf toen pas met volle energie beoefenen. Al werd de weg naar boven er eentje vol hindernissen.

In Nederland waren er nog geen regels voor trans darters, dus startte de Nederlandse dartsbond een consultatieronde bij medische experten en de WDF, de werelddartsfederatie voor amateurs.

Pas na anderhalf jaar, en een covidcrisis later, kwam in 2021 een besluit: Van Leuven mocht deelnemen aan vrouwencompetities.

Daarin toonde Van Leuven al snel haar talent: ze reeg de zeges aan elkaar. In 2022 debuteerde Van Leuven in de Women's Series van de PDC. Het duurde niet lang voor ze uitgroeide tot een van de beste spelers van het vrouwencircuit.

Haat uit eigen hoek

Maar waar er succes is, is er ook jaloezie. Terwijl toppers als Greaves en Fallon Sherrock geen enkel probleem hadden met Van Leuven, waren andere speelsters minder fan van hun "nieuwe" concurrent. Het dieptepunt volgde in maart van dit jaar. Darters Anca Zijlstra en Aileen de Graaf, twee ploeggenotes van Van Leuven bij het Nederlandse nationale team, gaven te kennen niet langer voor het team te willen uitkomen. “Het moment wanneer je je schaamt om voor het Nederlandse team uit te komen, omdat een biologische man meespeelt bij het vrouwenteam, is het tijd om te gaan”, schreef Zijlstra op sociale media.

Eerder had ook de Engelse topspeelster Deta Hedman zich uitgesproken tegen de aanwezigheid van trans personen in het darts. “Mensen die zeggen niet te begrijpen waarom vrouwen minder goed zouden kunnen darten dan mannen, praten onzin." Hedman weigerde voortaan tegen Van Leuven te spelen.

Van Leuven, die ook op sociale media een baggerstroom over zich heen kreeg, probeerde zich kranig te houden. "Als ze je niet kunnen verslaan op het bord, proberen ze in je hoofd te komen of proberen ze mij te laten verbannen."

De Graaf (links) en Zijlstra (tweede van links) keerden Van Leuven (rechts) de rug toe.

Gemiddelde van 109,64

Gelukkig voor Van Leuven sprong de PDC snel in de bres. "We hebben adviezen ingewonnen bij het IOC en andere sportbonden. Noa-Lynn heeft het volste recht op haar plek", sprak PDC-directeur Michael Porter. "Er zijn andere meer fysieke sporten waarin een discussie over trans personen meer hout snijdt." Ook analist Stompé is die mening toegedaan. "In een individuele sport als het darts is iedereen gelijkwaardig. Dat ze een biologisch voordeel heeft, omdat ze geboren is als man? Dat is in mijn beleving gewoon onzin. Darts is een mentale sport." De kritiek schudde Van Leuven van zich af, antwoorden deed ze met de pijlen. Dit seizoen won ze maar liefst vier toernooien in de Women's Series. Bij haar laatste toernooizege versloeg ze Beau Greaves met een gemiddelde van maar liefst 109,64.

Niet alleen veroverde ze de scalp van Greaves, ze verzekerde zich ook van deelname aan de Grand Slam of Darts en het wereldkampioenschap. "Op het WK kunnen staan, als eerste Nederlandse vrouw, is voor mij de ultieme middelvinger", reageerde ze. Op de Grand Slam, haar eerste major bij de PDC, deelde ze vorige maand de groep met toppers Michael van Gerwen, Gary Anderson en Ryan Joyce. Ze won er niet, maar toonden wel vlagen van haar talent.

"Het is gewoon hartstikke knap wat ze doet en ze kan verschrikkelijk goed darten", steunde drievoudig wereldkampioen Van Gerwen haar achteraf. "Voor mij is er nooit een discussie geweest, laat haar lekker spelen. Je moet iedereen in zijn of haar waarde laten. Al kom je van Pluto."

