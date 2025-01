Eén punt tegen Juventus kan straks genoeg zijn: de kwalificatiekansen van Club Brugge ontleed

Met 10 punten uit 6 wedstrijden heeft Club Brugge uitzicht op een verlengd verblijf in de Champions League. Wat moet nog gebeuren in de laatste 2 speeldagen? En hoe kan het nog mislopen?

Volgens de berekeningen heeft Club nu 91 procent kans om in die top 24 te zitten, met nog twee matchen te gaan. Dat is een stijging van 30 procent tegenover de vorige speeldag.

De Belgische kampioen staat nu op de 19e plek in het klassement, wat voorlopig een plekje in de volgende ronde oplevert.

8 punten zouden volstaan? Of waren het er 9? Door de nieuwe formule van de Champions League was het vooraf moeilijk in te schatten hoeveel punten nodig waren om een plekje in de top 24 te bemachtigen.

Club staat op 3 punten van de top 8, maar ook amper 3 punten boven de gevarenzone. Om het feestje nog te verknallen, moeten er tijdens de laatste twee speeldagen nog 6 ploegen over Club Brugge springen.



Of dat doemscenario realistisch is? Toch wel, zeker omdat er met Real Madrid, Manchester City en PSG nog heel wat kleppers onder Club Brugge staan te trappelen in de stand.

Bovendien heeft Club - met uitzondering van Dinamo Zagreb - het slechtste doelpuntensaldo van de ploegen tussen plaatsen 15 en 25. Een groot nadeel, want bij een gelijk puntenaantal trekt Club dus aan het kortste eind in het klassement.

Als Club straks een puntje raapt tegen Juventus (of volgende week bij Manchester City) is het 99 procent zeker van een verlengd verblijf in de Champions League.



Deze speeldag kunnen trouwens zowel blauw-zwart als de Italiaanse bezoekers mathematisch zeker zijn van de play-offs. Voor Juventus volstaat winst, Club kan doorstoten met een gelijkspel als PSG óf Stuttgart niet wint.