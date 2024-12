Amaury Capiot is nog niet volledig hersteld van val in Tour: "Maxim Van Gils heeft geen excuses aangeboden"

ma 16 december 2024 09:52

5 maanden na zijn zware tuimelperte in de Tour ondervindt Amaury Capiot nog altijd wat hinder. Van Maxim Van Gils, de andere hoofdrolspeler in het sprintincident, kreeg Capiot tot op vandaag geen excuses. "Dat typeert een beetje Maxim Van Gils zoals ik hem ken", zegt de snelle Belg van Arkéa-B&B.

Flashback naar de 13e etappe van de Tour. Op 700 meter van de streep wou Maxim Van Gils in een massasprint kopman De Lie naar voren loodsen, maar daarbij liep het grondig fout.



Van Gils raakte Amaury Capiot, die zich net liet uitzakken aan de linkerkant van de weg. Capiot maakte meteen een stevige klap en enkele renners in zijn zog gingen over hem heen.



"Ik ben nog altijd aan het herstellen van die valpartij", vertelt Capiot vanop stage in Calpe.



"Mijn heiligbeen was op 3 plekken gebroken. Dat herstelt wel goed, maar als ik squads doe, heb nog altijd wat last."



Ook op de fiets ondervindt Capiot nog wat hinder. "Na een aantal uur begint mijn rechterhamstring tegen te werken. Maar met versterkende oefeningen en massage moet dat wel in orde komen."

Berichtjes

Die harde smak in de Tour heeft er dus stevig ingehakt bij Capiot, die ook even overwoog om juridische stappen te ondernemen tegen Van Gils.



"We hebben daar samen met de ploeg over nagedacht. Want wat als ik de komende jaren last blijf hebben ten gevolge van die val en daardoor minder presteer?"



"Dat is iets dat je meteen na die val nog niet weet, maar wel over een half jaar. Maar laten we ervanuit gaan dat alles in orde zal komen.”

De eerste 2 dagen na de valpartij hebben Maxim en ik berichtjes gestuurd. Maar daar werd niet veel in gezegd. Amaury Capiot

En is het water tussen Capiot en Van Gils ondertussen al wat minder diep?



"De eerste twee dagen na de valpartij hebben we berichtjes gestuurd. Maar daar werd niet veel in gezegd."



"Er zijn geen excuses aangeboden. Dat typeert een beetje de persoon Maxim Van Gils zoals ik die ken."

We spraken Amaury Capiot op stage in Calpe.

