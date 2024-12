"Mensen gingen met metaaldetector zoeken": trouwring van Stefan Küng is 1 jaar na EK-val nog altijd spoorloos

De beelden van een bebloede Stefan Küng staan bij veel wielervolgers nog op het netvlies gebrand.



Tijdens het EK tijdrijden in Nederland leek de Zwitserse sneltrein in 2023 op weg naar een medaille. Maar op enkele kilometers van de finish reed een hypergefocuste Küng vol in de dranghekken langs de kant van de weg.



Ondanks de zware verwondingen en een hersenschudding reed Küng de tijdrit nog uit. Als klap op de vuurpijl speelde hij bij dat incident ook zijn trouwring kwijt.



"Eerst dacht ik dat ik de ring in het ziekenhuis was kwijtgeraakt", bekent Küng. "Mijn moeder werkt zelf in een ziekenhuis en vertelde me dat ze bij handverwondingen de ring afdoen of afsnijden."



Maar een wielerschrijver ontdekte bij het herbekijken van de beelden dat Küng aan de finish de ring al niet meer om zijn vinger had. Op Sporza speurden we zelf nog eens op de beelden en zagen we de ring wegvliegen bij de val.