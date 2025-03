Remonte in de slotminuut: Futsal Red Devils doen opnieuw gouden zaak in EK-kwalificatie met zege tegen concurrent Servië

België doet uitstekende zaak

De Futsal Red Devils hebben zich halverwege de EK-kwalificatie naar de tweede plaats in de groep gekatapulteerd. Die geeft meer dan waarschijnlijk recht op barragewedstrijden voor het EK.



België moest in eigen huis winnen van het sterke Servië om op koers te blijven. Servië haalde in 2016 nog de halve finales van het EK en strandde op het laatste WK pas na verlengingen tegen latere kampioen Portugal.



Adelbrieven waar de Futsal Red Devils mee spotten, want na een gelijkopgaande openingsfase (2-2) liep België steeds verder weg. Rahou was de grote man bij de Belgen, met 3 goals, waaronder een heerlijke omhaal. Kenneth Vanderheyden was goed voor 2 van de 8 goals. Eindstand: 8-3.



Over een maand is er de terugmatch in Servië, later volgt ook nog een thuismatch tegen groepsleider Tsjechië en een uitmatch bij zwak broertje Oostenrijk.