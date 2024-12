LIVEBLOG WK darts - Michael van Gerwen gooit zich in de kwartfinales en maakt duidelijk: "Ik ben hier om te winnen"

Rydz met de hakken over de sloot

Gisteren speelde Callan Rydz een wereldpartij tegen Dimitri Van den Bergh (4-0), vandaag heeft hij zich flink in het zweet moeten werken om zijn wedstrijd in de vierde ronde te winnen. De Engelsman had 7 sets nodig tegen de Welshman Robert Owen (4-3).



Met 97.38 voor 3 pijlen bleef Rydz onder het gemiddelde dat hij tegen Van den Bergh liet noteren (105.31). Pas na 2 verloren sets kwam de 26-jarige Engelsman op dreef.



Van 0-2 ging het naar 3-2. Owen dwong nog een 7e en beslissende set af. Die ging, met wat mazzel, naar Rydz.



In de kwartfinales komt hij uit tegen Michael van Gerwen of de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf.