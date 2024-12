LIVEBLOG WK darts - Gerwyn Price wipt landgenoot Jonny Clayton en is eerste kwartfinalist

Price wipt Clayton

Gerwyn Price heeft het Welshe duel tegen Jonny Clayton naar zijn hand gezet. The Iceman bouwde een 2-0-voorsprong in sets uit, maar zag zijn landgenoot daarna terugkeren tot 2-2.



Met een nieuwe tempoversnelling kreeg hij Clayton helemaal in de touwen - al moest Price zeker niet zijn allerbeste darts bovenhalen. De brulbeer is de eerste kwartfinalist op dit WK.