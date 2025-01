LIVEBLOG WK darts - Alexandra Palace krijgt gedroomde finaleclash tussen Michael van Gerwen en Luke Littler

Chris Dobey is eerste halvefinalist

Voor het eerst in zijn carrière heeft Chris Dobey zich kunnen plaatsen voor de halve finales. De voorbije 2 jaar strandde de 34-jarige Engelsman telkens in de kwartfinales, maar nu rekent Dobey in deze fase af met ex-wereldkampioen Gerwyn Price.



Price was nochtans sterk van start gegaan: hij won de eerste twee sets. Maar Dobey nam over en de Welshman moest alle truken uit zijn doos tevoorschijn toveren om in leven te blijven. Toen Dobey in de 7e set enkele matchdarts liet liggen, leek de tactiek van Price te werken. Hij brulde nog eens Ally Pally bij elkaar, terwijl Dobey afdroop voor de pauze.



Maar het gebrul van de leeuw was slechts schijn. Aan het bord klauwde Price niet meer en dus kon Dobey het alsnog afmaken. Eindstand: 5-3.



In de halve finales speelt Dobey mogelijk tegen zijn neef Callan Rydz. Die moet later vandaag dan wel Michael van Gerwen zien te verslaan.