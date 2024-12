LIVEBLOG - Opnieuw net geen 9-darter: na Littler en Heta faalt nu ook Schindler op zijn laatste pijl

Ook Van Barneveld uitgeschakeld

Bijltjesdag voor de Nederlanders, want na Noppert moet ook Raymond van Barneveld voortijdig opkrassen. Het begon al slecht voor de vijfvoudige wereldkampioen toen ze tot tweemaal toe zijn liedje niet vonden waarmee hij het podium betreedt.



Toen "The Eye of the Tiger" toch werd gevonden, bleek Van Barneveld alvast geen tijger. Hij gooide zijn eerste pijl in de triple 1 en zette zo de toon voor een moeizame avond.



Nick Kenny, die extra gemotiveerd was door enkele uitspraken van Van Barneveld, was wel op de afspraak. De Nederlander had op zijn persconferentie al gesproken over een duel tegen wereldkampioen Luke Humphries, maar het is Kenny die naar de 3e ronde gaat. Hij miste 8 match darts, maar mocht dan toch vieren met 3-1.