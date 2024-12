LIVEBLOG: Christian Kist fleurt WK darts op met eerste ninedarter

Titelverdediger Humphries laat Tricole geen kruimel

Luke Humphries is verschroeiend begonnen aan zijn toernooi. In zijn eerste match liet de titelverdediger geen spaander heel van Thibault Tricole.



Humphries versloeg de Fransman met een droge 3-0. Meer nog, hij won elke leg. Met 9 stuks was de buit al binnen voor de nummer 1.



"Niet dat ik in de buurt kwam van mijn topniveau", reageerde Humphries, die gemiddeld 90,79 scoorde met 3 pijlen. "Maar het was de overwinning die primeerde."



Humphries kan de eerste wereldkampioen zijn die zichzelf opvolgt, sinds de Schot Gary Anderson bijna 10 jaar geleden.



"Het zou fantastisch zijn om het WK "back-to-back" te winnen, maar zelfs als ik niet opnieuw in, mag ik trots zijn op het seizoen dat ik gespeeld hen", houdt hij de druk af.