Valt Wereldbekercross in Cabras in het water? Stormweer trekt over Sardinië en maakt veldrit hoogst onzeker

Wordt er vanmiddag wel gecrost in de Wereldbeker? Dat lijkt op dit moment hoogst onzeker. Door het stormweer in Sardinië is het zeer twijfelachtig dat de veldrijders straks kunnen uitrukken in Cabras.

Wie Sardinië zegt, zegt mooi weer. Maar dus niet dit weekend. Een storm trekt over het eiland en zorgt ervoor dat de WB-cross van vandaag op de helling staat.

Het regent pijpenstelen in Cabras en er blaast vooral een zeer felle wind, waardoor de veiligheid van de renners, toeschouwers en medewerkers niet gegarandeerd kan worden.

Bovendien moest de organisatie vannacht nog een extra opdoffer incasseren: de perszaal langs het parcours is vannacht door een brand in de as gelegd.

Krijgen we ondanks al deze miserie straks toch nog een cross in Cabras? Wordt er later gestart? Of moeten de renners noodgedwongen binnenblijven?

Voor 11 uur wordt er geen nieuws verwacht uit Sardinië. Mogelijk hopen ze daar nog wat later te kunnen starten dan gepland, maar dat lijkt op dit moment een illusie.

De wedstrijd van de vrouwen staat/stond gepland om 13.40 uur, die van de mannen om 15.10 uur.