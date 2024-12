Oeps! Marc Cucurella leidt twee tegendoelpunten in met dubbele glijpartij en vloekt op schoeisel: "Gênant"

De Londense derby is niet fijn begonnen voor Marc Cucurella. De linksachter van Chelsea gleed niet één, maar twee keer uit en dat resulteerde telkens in een tegengoal. Cucurella foeterde wat richting zijn eigen bank en wees naar zijn schoenen, voor hij ze inruilde voor een ander paar. Ex-voetballer en analist Jamie Carragher was niet mild voor de Spanjaard: "Wijs niet naar iemand anders, het is je eigen schuld!"