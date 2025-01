"Klaar? Stop!": Bare Knuckle-vechter Justin Watson schrijft geschiedenis met snelste knockdown ooit

Twee seconden. Meer tijd had Justin Watson niet nodig om een rake rechter af te vuren en Cole Ferrell tegen het canvas te meppen. Een record in de gevechtsport dat zo op naam kwam van de Bare Knuckle-vechter, ofwel bokser zonder handschoenen. Gelukkig stond Ferrell meteen weer recht en bleef de schade beperkt. De knockdown? Die bleef wel in de geschiedenisboeken staan.