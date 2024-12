Is er nog plek in zijn trofeeënkast? Lionel Messi verkozen tot MVP in de MLS

Lionel Messi heeft voor het eerst de trofee voor MVP (Most Valuable Player) in de Amerikaanse Major League Soccer gekregen. De Argentijnse voetbalgrootheid van Inter Miami haalde het onder meer voor onze landgenoot Christian Benteke, die topschutter van de competitie werd.

De 37-jarige Messi was de grote favoriet om de prijs binnen te halen. Hij leidde zijn team naar de eerste plaats in de reguliere competitie en was in 22 competitiewedstrijden goed voor 21 goals en 11 assists. In de play-offs werden Messi en zijn Inter Miami wel al uitgeschakeld in de eerste ronde tegen Atlanta United.

Met twintig treffers in de reguliere competitie moest Messi de topschutterstitel wel aan Christian Benteke laten. De voormalige Rode Duivel trof in de spits bij DC United 23 keer raak in dertig competitiematchen.

De overige drie genomineerden voor de MVP-award waren de Uruguayaan Luis Suarez, Messi's teamgenoot en goede vriend, de Braziliaan Evander (Portland Timbers) en de Colombiaan Cucho Hernandez (Columbus Crew).

Vorig jaar werd de Argentijn Luciano Acosta van FC Cincinnati verkozen tot Beste Speler van de MLS. In 2020 ging de prijs naar ex-Genk-draaischijf Alejandro Pozuelo, destijds speler van Toronto FC.