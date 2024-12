Remco Evenepoel raakt betrokken bij ongeval op training en is afgevoerd naar het ziekenhuis

Een valse noot nog lang voor het nieuwe seizoen begint. Remco Evenepoel is op training ten val gekomen. De olympische kampioen (24) is afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de schade wordt opgemeten.

Remco Evenepoel was bezig met een training toen hij betrokken raakte bij een ongeval. Dat gebeurde in Oetingen, in de provincie Vlaams-Brabant.

Evenepoel zou in aanvaring zijn gekomen met een wagen van Bpost aan het Kerkplein. Hoe het ongeval tot stand kwam, is nog niet duidelijk.

De hulpverleners kwamen ter plaatse en namen de renner mee naar het ziekenhuis voor medische check-ups. De olympische kampioen was de hele tijd bij bewustzijn en zat rechtop. Zo lijkt het erop dat de doemscenario's geschrapt mogen worden.

