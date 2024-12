Patrick Lefevere over botsing Evenepoel: "Last van arm en schouder én fiets is in tweeën"

di 3 december 2024 12:09

Ploegmanager Patrick Lefevere is geschrokken van het nieuws dat zijn goudhaantje aangereden is op training. "Maar het is beter dat zijn fiets in tweeën is dan zijn arm", schat Lefevere de schade bij Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in.

"Ik weet alleen dat iemand zijn deur heeft opengedaan en dat Remco er tegen geknald is."



Patrick Lefevere weet zelf nog maar vaag wat er gebeurd is wanneer we hem opbellen voor een update over Remco Evenepoel. "Iemand die onze verzorger David Geeroms kent, heeft het allemaal zien gebeuren. Zo zijn wij het te weten gekomen."



Beter zijn fiets in tweeën dan zijn arm. Patrick Lefevere