LIVE Croky Cup: Luister vanavond live naar Sporza op Radio 1 en mis niks van de actie in 6 bekerduels

Club Brugge heeft dinsdagavond al zijn plekje veiliggesteld in de kwartfinales van de Croky Cup. Vanavond staan er liefst 6 wedstrijden op het menu. Mis niks van de actie in Spora op Radio 1 of in de Sporza-app. De laatste bekerafspraak in de 1/8e finales in donderdagavond, wanneer Anderlecht-Westerlo live te zien is op VRT Canvas.